Coronavirus : Pas de nouveau cas déclaré en partie française ce lundi 6 avril

Le bilan sanitaire fait toujours état ce lundi 6 avril de 19 cas actifs de Covid-19 en partie française. 13 patients sont confinés à leur domicile et 6 sont hospitalisés.

Depuis le début de la pandémie, la partie française a enregistré 31 cas dont 5 touristes et 7 patients guéris. Deux personnes sont décédées.

12 des patients confirmés sont âgés entre 45 et 64 ans, 11 entre 15 et 44 ans.

Pour les personnes âgées de 75 ans et plus, cela représente 10 % des cas, soit 3 cas. Il y a 19 femmes et 12 hommes contaminés.

Rappelons que tous les quartiers de l’île de Saint-Martin sont touchés.