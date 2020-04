Confinement : Comment remplir l’attestation de déplacement sur smartphone

Depuis le début du confinement, l’attestation de déplacement dérogatoire devait s’effectuer sur papier. Depuis ce lundi 6 avril 2020, elle peut désormais se faire sur smartphone.

Marre d’imprimer chaque jour des attestations de sortie pour vous et votre famille ? Bonne nouvelle : votre vie de confiné à l’heure du coronavirus va devenir moins fastidieuse grâce à l’attestation numérique, disponible sur le site du ministère de l’Intérieur à partir de ce lundi 6 avril.

Oubliez ordinateur, feuilles de papier, imprimante et cartouches d’encre : pour remplir cette nouvelle attestation dérogatoire, vous n’avez besoin que de votre smartphone.

Comment ça marche ?

Pour remplir votre attestation numérique, rien de plus simple. Première étape : ouvrez votre navigateur internet, rendez-vous sur le site du ministère de l’Intérieur et cliquer sur “générer” une attestation. Par souci de sécurité, nous vous conseillons de ne pas vous rendre sur d’éventuels autres sites qui vous proposeraient le même service.

Deuxième étape : une page avec un formulaire s’affiche dans votre navigateur. Remplissez-le avec votre nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse postale. Choisissez ensuite votre ou vos motifs de déplacement (il est possible de cocher plusieurs cases), la date de votre sortie et l’heure de votre sortie.

Dernière étape : une fois ces champs remplis, cliquez sur le bouton “Générer mon attestation”. Un fichier PDF est alors automatiquement enregistré dans votre téléphone. Vous n’avez plus qu’à l’afficher (et à savoir le retrouver dans votre smartphone) en cas de contrôle.

Notons que lors que vous voudrez générer une nouvelle attestation (ce qui sera obligatoire à chaque sortie), il faudra à nouveau tout remplir. Les différents champs sont vidés à chaque fois.

Comment se déroule le contrôle ?

Si vous faites l’objet d’un contrôle des forces de l’ordre pendant votre déplacement, il suffit de leur présenter votre smartphone avec l’attestation téléchargée. Vous l’aurez peut-être remarqué : à la différence de l’attestation papier, l’attestation numérique possède un QR Code. C’est ce symbole carré que vont scanner les policiers ou les gendarmes, avec une application baptisée CovidReader, une application Android,

Outre l’heure de sortie que vous avez indiquée, les forces de l’ordre pourront voir l’heure à laquelle a été générée l’attestation. “Cela évitera que des personnes remplissent l’attestation uniquement à la vue d’un contrôle de police”, a expliqué le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner.

Puis-je continuer à utiliser la version papier ?

Absolument ! L’attestation numérique n’a rien d’obligatoire. Vous pouvez donc continuer à utiliser la version papier, imprimée ou rédigée à la main, si vous préférez. L’essentiel est de bien être en possession d’une attestation si vous sortez de chez vous.