Coronavirus : Tous les quartiers de l’île de Saint-Martin sont touchés par l’épidémie !

Deux touristes suisses hospitalisés au Centre Hospitalier Louis-Constant Fleming ont été rapatriés dans leur pays d’origine hier. Le nombre de malades « actifs » sur le territoire est de 14 personnes (2 cas de plus qu’hier). Six sont hospitalisés et huit confinés à leur domicile. A noter qu’un personnel soignant figure parmi ces personnes testées positives. Dans son communiqué, l’ARS fait savoir aussi que tous les quartiers de Saint-Martin sont touchés par l’épidémie.

Plus que jamais, gardez vos distances et respectez impérativement le confinement

Le confinement permet de réduire les interactions sociales et donc de limiter la propagation du virus. Ce n’est qu’en limitant le nombre de contamination, que nous pourrons endiguer ou freiner très fortement l’épidémie. Il est impératif que nous nous considérions tous comme porteurs du virus et que nous adoptions les bons comportements. En effet, même un test négatif peut être faux en cas de mauvais prélèvement ou de charge virale trop faible (en particulier chez les personnes peu ou pas symptomatiques).