Sint Maarten (Coronavirus) : Cinq nouveaux cas recensés et un 2ème décès enregistré côté hollandais

Sint Maarten a publié dans la soirée de jeudi son dernier bulletin sanitaire qui fait état de cinq nouveaux cas de Covid-19 et d’une personne est guérie. Cela porte donc à 22 le nombre de cas actifs en partie hollandaise.

La Première ministre a en outre annoncé un second décès, «il s’agirait d’une personne qui était hospitalisée et susceptible d’être porteuse du virus», a ajouté Silveria Jacobs. A noter que le premier décès a été confirmé post mortem.

«Trois des patients positifs sont hospitalisés. Depuis le début de la crise, dix personnes ont été admises à l’hôpital, trois sont sorties, trois sont dans un état critique, deux sont stables», a précisé la Première ministre.

Enfin, Silveria Jacobs a déclaré hier soir que les laboratoires de la partie hollandaise sont désormais en mesure de réaliser et d’analyser les tests ; jusqu’alors ils étaient analysés par l’Institut Pasteur en Guadeloupe ce qui demandait entre 24 et 48 h minimum. «Les résultats des tests déposés avant 15 heures seront maintenant dans la journée », a-t-elle fait savoir. Et d’admettre que «le fait de réaliser les tests localement augmentera le nombre de tests et probablement le nombre de cas positifs. »