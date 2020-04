Coronavirus : La Collectivité a commandé 20 000 masques, 4 000 sont déjà arrivés

La Collectivité de Saint-Martin a commandé 20 000 masques de protection. Une première livraison de 4000 masques est arrivée hier et sera distribuée à partir d’aujourd’hui aux personnels territoriaux et partenaires associatifs mobilisés sur le terrain dans la gestion de crise.

Le reste de la commande sera acheminée à Saint-Martin en début de semaine prochaine.

Les masques médicaux spécifiques pour les personnels de santé sont fournis par l’ARS qui en a reçu 2500 hier.

Par ailleurs, le dispositif d’accompagnement des personnes vulnérables ou isolées (Pacte de solidarité) mis en place par la Collectivité et ses partenaires (État et associations) a démarré, mercredi 1er avril, avec la distribution gratuite de courses à domicile et de repas (prix unitaire 3,50€) préparés la CTOS.

Numéro unique pour bénéficier de ces dispositifs : 0590 291310.

La CTOS offre également 20 repas chaque jour à l’association Le Manteau de Saint-Martin pour les personnes sans abri.