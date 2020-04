Déplacements réglementés sur l’ensemble de l’île : La Gendarmerie, la Police aux Frontières et la KPSM renforcent les contrôles !

Les forces de l’ordre françaises et hollandaises sont mobilisées pour faire respecter le confinement et les mesures de restrictions des déplacements. Les contrôles ont lieu aux points frontières et sur toute la partie française de l’île de Saint-Martin.

• 364 véhicules contrôlés aux frontières le 31 mars

Tous les jours des points de contrôles sont établis aux frontières. Pour la seule journée du 31 mars, la Gendarmerie, la Police aux frontières et la KPSM ont contrôlé 364 véhicules et 412 personnes. Seuls les travailleurs transfrontaliers et les personnes justifiant d’un déplacement pour motif de santé urgent sont autorisés à circuler entre la partie française et la partie hollandaise de l’île.

• Les contrôles vont s’intensifier et les sanctions durcies en cas de réitération

Après une première étape de pédagogie pour expliquer les consignes aux usagers, les forces de l’ordre vont intensifier les contrôles et procéder désormais à une verbalisation systématique en cas de non-respect des mesures.

• L’attestation personnelle dérogatoire remplie et la pièce d’identité sont à présenter à chaque contrôle

Elle doit être remplie au stylo à encre indélébile directement par la personne qui souhaite sortir. Elle est téléchargeable sur le site internet et la page Facebook de la Préfecture. Les personnes ne disposant pas d’une imprimante peuvent recopier à la main cette attestation. Ce document dérogatoire est à remplir à chaque nouvelle sortie.

• Le justificatif de déplacement professionnel doit être tamponné et signé par l’employeur, qu’il soit français ou hollandais

Il n’est valable que pour les trajets professionnels indispensables et doit être rempli une seule fois. Il a désormais une durée de validité limitée. Si ce document n’est pas complété correctement et/ou s’il ne porte pas le cachet de l’entreprise, il n’est pas valable;

Pour circuler du côté hollandais de l’île, les personnes doivent impérativement se procurer l’attestation personnelle dérogatoire mise en place par le gouvernement de Sint-Maarten téléchargeable sur :

http://www.sintmaartengov.org/government/VSA/HealthUpdates/NOVELCORONAVIRUS/Pages/COVID19%20Forms.aspx