Devant la crise sanitaire que nous connaissons et que les jeunes saint-martinois subissent également, un dispositif de candidature et de rendez-vous d’orientation a été mis en place pour que les lycéens et les jeunes puissent optimiser ce temps de confinement et s’offrir le maximum de chances dans leur poursuite d’études.

Les deux écoles de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, EKLYA School of Business et HYBRIA se sont mobilisées depuis la semaine dernière pour assurer la continuité des activités pédagogiques et d’aides à l’orientation.

Avant même le début du confinement, nous avons demandé à nos étudiants en mobilité de rentrer sur le territoire national, l’essentiel étant pour nous, la santé de nos étudiants et les conditions du confinement.

Juste après le début du confinement, les équipes pédagogiques et les intervenants ont transformé leurs cours pour que ceux-ci puissent être réalisés à distance, via des plateformes pédagogiques, des systèmes de web-conférence et des outils digitaux. Sébastien Arcos, Directeur des écoles précise « nous sommes très fiers de cette poursuite pédagogique. Les entreprises auront très vite besoin de futurs collaborateurs formés et compétents, et nous nous devons de maintenir notre activité. C’est aussi cela le fait d’être des écoles de la CCI Lyon Métropole, maintenir ce service public pour les entreprises. »

Enfin, nous avons pris l’option, car nous devons aussi penser dès aujourd’hui à la reprise et aux besoins des entreprises, à la poursuite des recrutements de nos futurs étudiants et alternants. Selon Valérie Grillet, responsable de la promotion des écoles EKLYA et HYBRIA « Les concours pour nos deux écoles sont devenus 100% on-line. Cela permet à de nombreux jeunes, pendant cette période difficile, de ne pas perdre de temps dans leur orientation et continuer d’avancer. »

Pour Sébastien Arcos, « Ce dispositif est totalement adapté pour les étudiants de Saint-Martin qui peuvent ainsi, malgré le confinement, candidater et envisager dès aujourd’hui leur poursuite d’études. »

Il est également toujours possible de visiter le Campus en visite virtuelle depuis le site www.eklya.fr. Enfin, Sébastien Arcos précise : « même si pour l’instant cette continuité est opérationnelle et donne satisfaction, nous avons hâte de retrouver nos étudiants et la communauté des écoles, car l’une de nos valeurs essentielles reste la proximité ».

Contact : s.arcos@lyon-metropole.cci.fr