Coronavirus : Plus que jamais, restez chez vous !

Plus que jamais, restez chez vous, ne sortez qu’en cas d’absolue nécessité, respectez les mesures barrière !

Toujours et encore, il est à appeler à la solidarité de chacun afin d’appliquer et respecter les consignes nationales.

La prise de conscience du confinement doit être immédiate, en responsabilité.

À quoi sert le confinement ?

Le confinement permet de réduire les interactions sociales et donc de limiter la propagation du virus. Ce n’est qu’en limitant le nombre de contamination, que nous pourrons endiguer ou freiner très fortement l’épidémie.

Il est impératif que nous nous considérions tous comme porteurs du virus et que nous adoptions les bons comportements.

En effet, même un test négatif peut être faux en cas de mauvais prélèvement ou de charge virale trop faible (en particulier chez les personnes peu ou pas symptomatiques).

Nous devons vraiment garder nos distances et respecter impérativement le confinement. Merci !