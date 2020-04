Coronavirus : Les dispositions mises en place par la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS)  

Au regard des mesures annoncées par le Président de la République pour limiter la propagation du virus COVID-19, la CTOS par le biais de sa Présidente Mme Pascale ALIX-LABORDE a mis en œuvre les dispositions suivantes :

Commande de bidons de savons de 5 litres et de gel hydroalcoolique au bénéfice de l’ensemble des écoles publiques du 1er et du 2nd degré ;

Commande de masques et de gants pour l’ensemble du personnel de la CTOS.

Par arrêté préfectoral n°2020-022 du 18 mars dernier, les crèches et les maisons d’assistants maternels ont été réquisitionnées afin de porter une attention particulière à l’accueil des enfants des personnels hospitaliers indispensables à la gestion de la crise sanitaire actuelle.

A cet effet, le personnel de la Cuisine Centrale assure la confection et la livraison des repas aux crèches réquisitionnées et aux maisons d’assistants maternels.

Aussi, le personnel de la CTOS est mobilisé auprès de l’école Emile CHOISY, conjointement avec le personnel de la COM et de l’Education nationale, pour garantir l’accueil (et le repas) des enfants des personnels de santé indispensables à la gestion de crise.

En lien avec la délégation Solidarité et Familles, la CTOS est engagée sur la distribution de repas aux personnes vulnérables (âgées et ou à mobilité réduite) préalablement identifiées par la Direction de l’autonomie de la Collectivité.

La CTOS reste mobilisée à la disposition de l’ensemble des acteurs œuvrant dans la gestion de cette crise sanitaire.