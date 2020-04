Covid-19 : Organisation de la police territoriale sur le territoire

La Police Territoriale est mobilisée sur le terrain quotidiennement. Un accueil téléphonique a été mis en place pour le public : 05 90 29 56 21 ou 05 90 29 56 23.

Le rôle des policiers territoriaux lors des patrouilles quotidiennes est de rassurer la population et de l’informer sur la mise en application des arrêtés préfectoraux et territoriaux et le respect des mesures de confinement liées au COVID-19.

Ainsi la police territoriale est chargée de :

– Vérifier que toute personne circulant sur la voie publique détienne son attestation de déplacement

– Prises de contact avec la population et vérifications des consignes de distance dans les commerces autorisés à exercer.

– Rappeler l’interdiction de tout rassemblement autour des restaurants et autres commerces ouverts

– Rappeler l’interdiction d’accès aux plages jusqu’à nouvel ordre

– Distribution des attestations de déplacement et expliquer la nécessité d’un tel document et les risques de verbalisation pour non-respect de la règlementation

La Police Territoriale continue ses missions habituelles :

– Le respect du stationnement sur la voie publique

– L’occupation illégale du domaine public

– Les rondes et les patrouilles autour des bâtiments publics

– Les patrouilles pédestres afin de renseigner et rediriger les administrés

– Le contact avec l’école Emile Choisy qui accueille actuellement 04 enfants de parents engagés dans la gestion de crise

– Les patrouilles conjointes avec la gendarmerie dans le cadre de la convention PT/GEN

La police territoriale effectue également ses missions de surveillance dans les zones prédéfinies par le Plan Territorial de Sauvegarde : Saint-Louis, Cripple Gate, Friar’s Bay, Morne Valois, Colombier, Concordia, Spring, Hameau du Pont, Agrément, Galisbay, Marigot, Bellevue, Sandy Ground jusqu’aux Terres-Basses.

Les policiers territoriaux sont tous porteurs de gants et de masques de protection pendant leurs missions de service public. Ces consignes de protection sont rappelées à chacun des policiers quotidiennement lors de la prise de service.