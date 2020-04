Coronavirus : La collectivité de Saint-Martin met en place un pacte de solidarité

Garantir la sécurité alimentaire, le soutien aux personnes vulnérables et lutter contre l’isolement, un numéro unique à votre disposition, du lundi au vendredi, de 8h à 15h : 05.90.29.13.10

Pour faire face à l’épidémie de Coronavirus – Covid-19, la Collectivité de Saint-Martin, les services de l’Etat et nos associations renforcent les services de proximité pour les personnes vulnérables : personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes en situation de précarité.

La Collectivité de Saint-Martin compte sur la solidarité de chaque saint-martinois dans ce contexte de crise pour relayer cette information au plus grand nombre.

Merci d’afficher ce communiqué dans votre hall d’immeuble, merci de partager l’information sur les réseaux sociaux et d’en parler autour de vous.

Vous connaissez dans votre entourage ou dans votre voisinage une personne dans l’incapacité de se déplacer pour faire ses courses de première nécessité et d’hygiène ou pour récupérer des médicaments à la pharmacie ? Vous connaissez une personne en grande précarité ?

Contactez-nous au 0590 29 13 10 !

Pour protéger les personnes dans l’incapacité de se déplacer, la Collectivité de Saint-Martin met en place, avec ses partenaires, un service de livraison à domicile gratuit et accessible.

Ce service de portage permet de livrer à domicile des médicaments sur ordonnance et des produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité, une fois par semaine.

Vous réglez uniquement le coût de vos achats.

Pour bénéficier de ce service public, vous devez joindre :

L’association COBRACED : Permanence téléphonique au 06.90.17.31.26 (de 8h à 15h).

L’association SANDY GROUND ON THE MOVE INSERTION : Permanence téléphonique au 06.90.88.89.13 (de 8h à 12h).

La Collectivité et la CTOS vous proposent aussi un repas chaud pour la somme de 3.50€.

Ce service de livraison est ouvert du lundi au dimanche, en contactant le 0590 29 13 10.

Vous êtes dans une situation précaire et sans ressources, la Collectivité de Saint-Martin peut vous allouer un colis alimentaire et de première nécessité chaque semaine ou vous faire bénéficier des repas auprès du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), après évaluation de votre situation sociale.

L’ACCOMPAGNEMENT ENFANCE ET FAMILLES

La Protection Maternelle Infantile située à la Maison Solidarité et Familles (MSF) de Concordia est ouverte, du lundi au vendredi, de 8h à 12h sur rendez-vous, en contactant le : 05.90.87.93.22.

La PMI assure le maintien des consultations, le suivi des couches pathologiques et le suivi des nourrissons de moins d’un mois, ainsi que la vaccination des nourrissons.

La PMI participe à la gestion du dispositif de garde d’enfants de moins de 3 ans, en concertation avec la CAF et la Préfecture de Saint-Martin Saint-Barthélemy.

L’Aide Sociale à l’enfance a mis en place une astreinte 24h/24h, avec des référents disponibles par téléphone et un accompagnement soutenu des assistants familiaux en contactant le 05.90.29.13.10.

La Collectivité a renforcé la protection physique et sanitaire des enfants et des familles en dotant les professionnels (assistants familiaux et assistants maternelles en structure d’accueil) de matériels de protection, gants, masques et gel hydroalcoolique.

La Collectivité de Saint-Martin vous invite à contacter le 05 90 29 13 10 pour signaler toute personne en situation de précarité.