Plateforme téléphonique RIPOSTE COVID-19 : « Ce sont aussi des psychologues à votre écoute »

L’ARS et sa plateforme proposent un accompagnement coordonné par la Cellule d’urgence médicopsychologique destiné aux professionnels de santé et au grand public.

Composée d’opérateurs d’accueil, d’infirmiers, de médecins et de sages-femmes, la plateforme téléphonique RIPOSTE répond aux questions de la population liées au Coronavirus. Elle dispose également d’une cellule de soutien psychologique, rassemblant des psychologues et des psychiatres.

En cette période exceptionnelle de lutte contre la pandémie, l’ARS et sa plateforme proposent un accompagnement destiné ;

– Aux particuliers ressentant de l’anxiété et des difficultés à vivre cette période de confinement, notamment sur le plan des relations familiales mais également des comportements addictifs (alcool et stupéfiants) ;

– Aux professionnels de santé, impliqués en première ligne dans la gestion de cette crise sanitaire, confrontés à la détresse et à la souffrance des patients et qui peuvent ressentir le besoin de parler, sans jugement, à un autre professionnel.

Des professionnels sont à leur disposition et à leur écoute pour échanger, partager leurs vécus et, si cela est possible, trouver des solutions.

La plateforme régionale RIPOSTE – joignable au 0590 99 14 74 – est ouverte du 7 jours sur 7, de 8h à 18h.

L’ARS remercie l’ensemble des volontaires et des partenaires mobilisés sur cette plateforme qui porte assistance à la population : CPAM, Croix-Rouge, Rectorat, CHUG, EPSM, CHBT, GIPRAPSEG, EREGIN, URPS, Conseil Départemental, CHDB, CHLCF, Hôpital de ST BATH, CHMS, Centre hospitalier Marie Galante, Ordre des médecins.