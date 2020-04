Vie locale : Le marché aux poissons reste ouvert à Marigot

Le marché aux poissons de Marigot à Saint-Martin reste ouvert, indique la préfecture dans un communiqué.

En lien avec la Collectivité de Saint-Martin, elle a décidé de le maintenir ouvert à la condition que les gestes barrière soient strictement respectés.

Les contrôleurs du marché s’assurent de la mise en place de barrières délimitant la surface du marché, en lien avec le service technique de la Collectivité de Saint-Martin.

Chaque commerçant doit organiser la vente de façon à ce qu’une distance de 1 mètre minimum soit respectée entre le vendeur et le client et entre chaque client. Le nombre de personnes accédant simultanément aux étals est limité et encadré par la police territoriale chargée de faire respecter les mesures barrière et de distanciation.