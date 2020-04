Social : Saint-Martin/Saint-Barth : tout savoir sur l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire

Depuis le 16 mars dernier, un service d’accueil exceptionnel de la petite section à la classe de 3ème est mis en place pour les enfants des personnels soignants et médico-sociaux indispensables à la gestion de la crise sanitaire et sans solution de garde.

La prise en charge des élèves est réalisée en groupes de 10 élèves maximum, dans le strict respect des consignes sanitaires et des gestes barrières.

Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation à laquelle doivent faire face les personnels soignants sans solution de garde, le dispositif d’accueil proposé est étendu aux jours de fermeture des écoles.

Les parents concernés souhaitant bénéficier du mode de garde d’urgence mis en place par l’Éducation nationale, sont invités à procéder à l’inscription préalable de leur(s) enfant(s).

A Saint-Martin, cet accueil est organisé chaque jour à l’école primaire (maternelle et élémentaire) Emile Choisy de Marigot pour les élèves de maternelle et de l’élémentaire et au collège Mont-des-Accords de Marigot pour les collégiens.

Afin de permettre aux établissements concernés d’anticiper cette organisation et de préparer l’accueil des élèves, il est demandé aux parents concernés et souhaitant bénéficier de ce dispositif, d’inscrire préalablement leur(s) enfant(s) auprès du service de l’éducation nationale au moins 24 heures à l’avance en contactant le :

*0590 47 81 70 entre 8h30 et 12h00, du lundi au vendredi.

Ce système d’inscription permet d’une part à l’Education Nationale et à la Collectivité d’anticiper la mobilisation des personnels (enseignants, ATSEM, agents des écoles) affectés à cet accueil, d’autre part de préparer l’accueil pédagogique et éducatif des enfants.

A Saint-Barthélemy, les écoliers concernés des 4 écoles maternelles et élémentaires publiques et privées sous-contrat sont accueillis à l’école élémentaire de Gustavia. Les parents concernés doivent contacter le 0590 27.65.50 ou ce.9710341u@ac-guadeloupe.fr.

Les collégiens quant à eux sont accueillis au collège Mireille Choisy à Gustavia. Les parents concernés doivent contacter le 0590. 29 60 00 ou ce.9710035l@ac-guadeloupe.fr

Comptant sur l’implication de tous pour organiser cet accueil exceptionnel, les services de l’Éducation nationale et de la Collectivité se tiennent à la disposition des parents éligibles à ce dispositif.

Les personnels concernés par ce dispositif sont :

Tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, centres de santé …

Tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD …

Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées…

Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise.

Les personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance relevant des conseils départementaux ainsi que des associations et établissements publics concourant à cette politique.

Les services en charge de la protection de l’enfance concernés sont les services d’aide sociale à l’enfance (ASE) et de protection maternelle et infantile (PMI) ainsi que les pouponnières ou maisons d’enfants à caractère social (MECS), les services d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et les services de prévention spécialisée.

Les professionnels relevant de ces structures éligibles au dispositif sont les suivants : travailleurs sociaux, techniciens d’intervention sociale et familiale (TISF), médecins, infirmières puéricultrices, sages-femmes et psychologues ainsi que les personnels assurant le soutien des services, associations ou établissements.