Covid-19 : Qui est confiné et comment ?

Trois types de personnes sont dites en confinement ou isolement en partie française. Explications…

Les personnes rentrées d’une zone à risque

Il y a d’abord celles qui sont revenues – lorsque cela était encore possible – d’une zone à risque (Europe, USA). Selon le principe de précaution, elles doivent rester chez elles durant quatorze jours, même si elles n’avaient aucun symptôme. Elles ne sont en aucun cas autorisées à sortir. Elles ont dû remplir un questionnaire de santé et sont suivies par les autorités.

363 résidents de la partie française sont concernés par cette procédure. Ce n’est qu’au bout de 14 jours et si elles ne présentent aucun symptôme, qu’elles seront autorisées à sortir tout en respectant les règles de déplacement.

Si l’une des personnes présente des symptômes, elle doit appeler la plate-forme de l’ARS ou son médecin traitant qui peut effectuer une visio-consultation.

Les personnes positives au Covid-19

Si une personne est testée positive mais que son état de santé ne nécessite pas d’hospitalisation, elle doit rester chez elle. Il est recommandé qu’elle s’isole dans une pièce du domicile et respecte les mesures barrières afin de limiter le risque de contamination des autres membres du foyer.

La personne est suivie quotidiennement par son médecin ou par l’hôpital.

Lorsqu’elle ne présente plus de symptômes, deux tests sont effectués pour s’assurer qu’elle n’est plus porteuse du virus. Si l’un des tests reste positif, elle doit rester isolée. Le test sera de nouveau réalisé jusqu’à ce qu’il soit négatif. A ce jour 6 personnes positives sont confinées à leur domicile. 3 personnes ne présentent plus de symptômes mais les autorités sont dans l’attente des résultats des tests pour les déclarer guéries.

Les personnes non malades

Depuis le mardi 17 mars, les déplacements sont réduits au strict minimum. Les sorties du domicile sont autorisées uniquement pour aller faire ses courses, travailler ou pratiquer une activité dans un rayon de 1 km autour de la maison pendant 1 h.

Il est recommandé de ne pas se rendre en famille au supermarché.

A Saint-Martin, le passage de la frontière n’est possible que pour un motif professionnel ou de santé.

