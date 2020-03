VAMA MORTEL A SIMPSON BAY : Le suspect principal a été mis en examen

Le suspect principal dans l’affaire du vol à main armée qui a mal tourné dimanche 22 mars sur le parking d’un supermarché à Simpson bay, a été présenté lundi matin au juge d’instruction du pôle criminel du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en visioconférence puis mis en examen. Il est accusé de vol avec arme ainsi que de meurtre précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime pour lequel il encourt la prison à perpétuité.

Pour rappel, le dimanche 22 mars en tout début d’après-midi, le suspect s’est approché d’un homme assis sur son scooter garé devant l’entrée d’un supermarché. Il l’a menacé avec une arme de poing pour lui voler l’engin. Pour des raisons encore non précisées, il a tiré et blessé mortellement le propriétaire du deux-roues. La victime est décédée sur le parking malgré les soins apportés par les secours. La police de Sint Maarten avait diffusé un appel à témoins avec sa photo et ouvert une enquête.

Bien que les faits se soient déroulés en partie hollandaise, le parquet de Saint-Martin a aussi diligenté une enquête – comme le permet la loi – car le suspect est de nationalité française. C’est ainsi que l’individu a été localisé au domicile de sa mère en partie française à Concordia, où il a été interpellé tôt vendredi matin par les gendarmes, indique le parquet de Pointe-à-Pitre.

Le jeune homme qui aura dix-neuf ans en août prochain est connu des services de police. Il a déjà été condamné à trois reprises par le tribunal pour enfants de Basse Terre en 2018 et 2019 pour des faits de violences devant un établissement scolaire, de violences et vol en réunion.

Il est en détention provisoire à Saint-Martin dans l’attente de son transfert à la prison de Baie-Mahault. Il fait l’objet d’un mandat de dépôt criminel, précise le parquet de Pointe-à-Pitre. Une information judiciaire a été ouverte.

Selon les éléments de l’enquête, il s’agirait du tireur. Un autre individu serait impliqué dans le vol à main armée mais n’a pas encore été arrêté. (soualigapost.com)