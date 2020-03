Coronavirus : 107 cas confirmés en Guadeloupe, un autre décès à déplorer

Ce lundi 30 mars, 107 cas confirmés de coronavirus sont recensés en Guadeloupe, soit 1 de plus qu’hier.



30 patients sont hospitalisés au CHUG (14 en réanimation et 16 au service des maladies infectieuses) et 3 au CHBT.

Aujourd’hui, nous déplorons le décès d’un homme âgé de 67 ans non résident habituellement en Guadeloupe et présentant de nombreuses comorbidités.

A ce jour, 20 personnes sont déclarées guéries par les infectiologues en Guadeloupe.

Restez chez vous, ne sortez qu’en cas d’absolue nécessité et respectez les mesures barrières

Numéro d’information 0 800 130 000 (appel gratuit 7 jours sur 7 et 24h sur 24)