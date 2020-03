Covid-19 : Redoublons de vigilance face au virus et restons chez nous le plus possible !

Le week-end est là et avec lui la tentation de sortir. Pourtant, c’est précisément maintenant et les jours à venir qu’il va falloir redoubler de vigilance face au Covid-19 et rester chez soi le plus possible.

En effet, les jours qui viennent vont être décisifs pour Saint-Martin. Nous sommes tous les acteurs de la lutte contre le Covid-19, de notre comportement va dépendre l’évolution de l’épidémie sur notre territoire.

Le seul moyen de lutter efficacement contre ce virus, c’est de rester chez soi, de s’obliger à un confinement drastique et au respect strict des mesures barrières.

Restons confinés pour le bien de tous.

Suivons les consignes de sécurité.

Courage à tous !