Coronavirus : Un nouveau cas confirmé à Saint-Martin, deux à Saint-Barth

Ce jeudi 26 mars, Saint-Martin compte un nouveau cas positif au Covid-19, et deux sur l’île sœur de Saint-Barth.

Cela porte à dix le nombre de cas actifs côté français et à douze le nombre total de cas confirmés depuis le début de la pandémie. Deux sont guéris.

Six des cas actifs sont hospitalisés dont deux transférés au CHU Guadeloupe (un homme âgé, domicilié à Agrément et une femme enceinte) et une personne rapatriée dans son pays d’origine, Haïti.

Quatre autres personnes sont quant elles confinées à leur domicile, dont un jeune à Quartier d’Orléans.

A Saint-Barth, le nombre de cas actifs est de quatre, soit deux de plus qu’hier.

Les quatre personnes positives au Covid-19 sont confinées à leur domicile.

Les personnes revenant dans nos îles doivent absolument respecter leur quatorzaine

Ce n’est que comme cela que nous lutterons contre cette épidémie et préserverons nos professionnels de santé et l’énergie qu’ils déploient sans compter.

Respectez scrupuleusement le confinement, ne sortez qu’en cas d’absolue nécessité, respectez les mesures barrières !

Nous continuons à appeler à la solidarité de chacun afin d’appliquer et respecter les consignes nationales. La prise de conscience du confinement doit être immédiate, en responsabilité.

La quatorzaine pour toute personne revenant à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy doit être absolument respectée.