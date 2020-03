Education : Parents et élèves, restez en contact avec votre établissement scolaire !

Durant cette période de confinement, chaque élève doit poursuivre ses apprentissages à la maison.

Toutes les équipes pédagogiques sont mobilisées, dans les écoles, les collèges et les lycées et doivent contacter au moins une fois par semaine chaque élève pour assurer la continuité des apprentissages. Si ce contact n’a pas eu lieu, vous devez absolument appeler votre directeur d’école ou votre chef d’établissement le plus rapidement possible et lui communiquer vos coordonnées pour que ce lien pédagogique entre chaque professeur et chaque élève puisse s’établir.

Vous trouverez des informations et des ressources sur le site internet du service de l’éducation nationale https://seidn.ac-guadeloupe.fr/