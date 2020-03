Continuité territoriale : Des précisions importantes…

La Préfecture de Guadeloupe et la Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont mobilisées pour assurer la continuité territoriale entre les îles du Nord et la Guadeloupe.

Cette dernière est assurée par la compagnie aérienne Air Antilles sur des avions de 17 places.

Un transport de passagers est organisé entre Pointe-à-Pitre, Saint-Martin Grand-Case et Saint-Barthélemy aux seuls motifs impérieux suivants :

– motif de santé urgent (chirurgies urgentes, chimiothérapies, dialyses, etc.);

– motif familial impérieux (accompagnement d’une personne malade);

– motif professionnel (transport des personnes indispensables à la gestion de la crise).

À ce jour, les vols sont programmés les lundis, mercredis et vendredis.

Ce programme sera ajusté en fonction des besoins réels.