Claire Javois : « Notre territoire est encore très fragile, faisons tout notre possible pour ne pas le rendre encore plus vulnérable ».

Députée des Iles du Nord, Claire Javois a tenu à s’exprimer sur cette crise sanitaire qui touche maintenant Saint-Martin et Saint-Barth.

« Notre pays est à l’arrêt et c’est une nouvelle épreuve pour Saint-Martin et Saint-Barth. La Préfecture et la Collectivité relaient les informations et les consignes mises en œuvre par le Gouvernement : il est important que toutes et tous, nous nous montrions exemplaires, en adoptant gestes barrière et respect des mesures de confinement. Notre territoire est encore très fragile, faisons tout notre possible pour ne pas le rendre encore plus vulnérable.

Je souhaite saluer le travail que réalisent nos professionnels de santé, toutes celles et ceux qui assurent la continuité des services publics, nos forces de l’ordre, celles et ceux qui sont en première ligne pour s’occuper de nos jeunes, de nos aînés, des plus fragiles d’entre nous…

La crise sanitaire que nous connaissons aujourd’hui se double d’une crise économique.

Vous le savez, face à la propagation du Covid 19, le Gouvernement a décidé de suspendre les travaux de l’Assemblée nationale et seuls étaient inscrits la semaine les textes d’urgence relatifs au virus. Sur le plan économique, ces textes autorisent le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures spécifiques, valables pour les 3 prochains mois, afin de protéger les entreprises menacées par la crise sanitaire et limiter les cessations d’activité. Ces mesures étant prises par ordonnances, elles ne sont pas précisées à ce stade, cependant le Gouvernement a annoncé un plan de 45 milliards d’euros pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie, dont 35 correspondent à des mesures de soutien à la trésorerie des entreprises : vous pouvez compter sur moi pour ne pas que nos territoires ultramarins, et particulièrement Saint-Martin et Saint-Barth, ne soient les grands oubliés de ces mesures.

Mon équipe parlementaire à Paris et ici à Saint-Martin, et moi-même, restons mobilisées et à votre écoute pendant cette période. Pour ne pas risquer des vies et endiguer cette épidémie, restons chez nous ! »