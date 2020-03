Covid-19 : Point sur la situation en Outre-mer avec Annick Girardin et Jean-François Delfraissy

Annick Girardin, ministre des Outre-mer, et Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique Covid-19, ont tenu ce jour une visioconférence avec les 7 préfets des DROM et COM des bassins de l’océan Atlantique et de l’océan Indien : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ce premier échange a permis aux préfets d’exposer les situations spécifiques auxquels les différents territoires sont confrontés et d’évoquer des sujets aussi divers que le comportement du virus en milieu tropical, les tests, le confinement et la préoccupation des personnes fragiles.

Le président du conseil scientifique Covid-19 a pu ainsi partager les connaissances actuelles sur le virus et sur l’évolution de la pandémie, prendre connaissance de la situation actuelle des territoires d’outre-mer et apprécier les initiatives qui y sont développées.

« Avec le professeur Delfraissy et les préfets, nous avons échangé sur les réponses adaptées à apporter aujourd’hui et demain pour lutter contre le coronavirus dans les territoires », déclare Annick Girardin, ministre des Outre-mer. « Les avis et recommandations du conseil scientifique Covid-19 sur la situation dans les outre-mer seront précieux pour mettre à profit le temps d’avance sur l’épidémie, la situation géographique de nos territoires et le retour d’expérience depuis l’hexagone ».