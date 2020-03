Coronavirus : Aucun nouveau cas recensé ce jour à Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Le bilan reste inchangé à Saint-Martin avec toujours six cas actifs. Quatre sont hospitalisés dont une femme enceinte qui a été évacuée la semaine dernière en Guadeloupe pour une meilleure prise en charge et un couple âgé de touristes. Deux autres personnes positives sont isolées à leur domicile.

Les personnes revenant dans nos îles doivent absolument respecter leur quatorzaine, insistent la préfecture et l’ARS. “Ce n’est que comme cela que nous lutterons contre cette épidémie et préserverons nos professionnels de santé et l’énergie qu’ils déploient sans compter. Nous continuons à appeler à la plus grande bienveillance et à la solidarité de chacun afin d’appliquer et respecter les consignes nationales. La prise de conscience du confinement doit être immédiate, en responsabilité”, rappellent-elles.

L’ARS a ouvert une plateforme de contact et d’orientation des patients symptomatiques COVID-19 pour faciliter le travail du centre 15 afin de préserver ses capacités de réponse aux situations d’urgence vitale. Le numéro à composer est le 05 90 99 14 74 de 8H à 18h 7 jours/7.

La plateforme vise à renseigner la population sur l’épidémie de Covid19, renforcer la coordination Ville- Hôpital, offrir une solution de télémédecine aux acteurs de santé afin de mieux suivre les patients tout en diminuant autant que possible les contacts.