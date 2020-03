Coronavirus : Ouverture de la plateforme téléphonique RIPOSTE COVID-19

L’Agence régionale de santé Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy vous informe que la plateforme Riposte CODIV19 met en place un dispositif d’aide et de soutien médico-psychologique disponible pour les professionnels de santé hospitaliers publics et privés, le professionnels libéraux, les professionnels des structures médico-sociales, la population générale, les personnes confirmées CODIV19 et leurs personnes “contacts”.

Le dispositif – joignable au 0590 99 14 74 – est opérationnel de 8h à 18h à compter de ce jour.