Saisie de 1 300 kilos de cocaïne par la frégate de surveillance Ventôse dans la zone Caraïbe

Dans les bateaux de pêche, dans des embarcations rapides … la frégate de surveillance Ventôse de la Marine nationale a ramené dans ses filets 1 300 kilos de cocaïne. Une opération menée à l’échelle internationale dans la zone Caraïbe.

Placée sous le commandement français, la frégate de surveillance Ventôse de la Marine nationale est rentrée à Fort-de-France le 23 février 2020.

Elle a menée une mission opérationnelle de plusieurs semaines consacrée à la lutte contre le narcotrafic dans la zone Caraïbe.

Dans ses filets 1 300 kilos de cocaïne

Au cours de cette mission, ce sont plus de 1300 kilos de cocaïne, transporté par tout type de navires (bateaux de pêche, embarcations rapides…) qui ont été interceptés.

Le Ventôse et son hélicoptère embarqué Panther ont été appuyés ponctuellement par des moyens français et alliés. Notamment les patrouilleurs La Combattante et La Résolue ainsi que par l’avion de patrouille maritime Falcon 50.

La lutte contre le narcotrafic aux Antilles s’inscrit dans une très forte dynamique de coopération régionale avec les partenaires européens (France, Royaume-Uni, Pays-Bas) et américains, organisée autour d’une structure de coopération américaine (Joint Interagency Task Force South (JIATF-S) basée à Key West en Floride).