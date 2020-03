Covid -19 : Comparaison des mesures prises entre les 2 parties de l’île  

Etablissements scolaires, crèches

Côté français

Le président de la République a annoncé la fermeture des écoles en France le jeudi 12 mars à partir du lundi 17 mars jusqu’à nouvel ordre. Mais par dérogation, la préfecture de Saint-Martin a souhaité maintenir les écoles ouvertes. Toutefois, le Premier ministre a demandé le 15 mars aux territoires qui avaient décidé de maintenir leurs écoles ouvertes, de les fermer à partir du lundi 17 mars et cela jusqu’à nouvel ordre.

Le ministre de l’Education a indiqué dans une interview au Parisien qu’il envisageait de laisser les écoles fermées jusqu’à 4 mai.

Côté hollandais

En partie hollandaise, la décision de fermer les écoles a été prise mardi pour une application à partir du mercredi 19 mars. La mesure vaut pour deux semaines.

Limitation des déplacements

Côté français

Lundi 15 mars, le président de la République a imposé la réduction des déplacements au “strict minimum”, les regroupements, qu’ils soient en extérieur ou en intérieur, ne seront plus permis pour au moins 15 jours à partir du mardi 17 mars midi, y compris à Saint-Martin.

Côté hollandais

Aucune mesure concernant les déplacements n’a été prise.

Fermeture des commerces non indispensables

Côté français

Lundi 17 mars, en application des consignes nationales, la préfète a ordonné la fermeture des commerces non indispensables à la vie de la nation à partir du mardi 18 mars midi. La mesure est valable au moins pendant 15 jours.

Samedi, un arrêté préfectoral a été pris imposant la fermeture des commerces concernés à 18 heures.

Côté hollandais

Mardi 18 mars, la Première ministre a annoncé la même mesure à partir du mercredi 19 mars. Samedi 21 mars, elle a précisé que lesdits commerces pouvaient rester ouverts jusqu’à 20 heures. Puis dimanche 22 mars soir, elle a modifié l’horaire pour le fixer à 18 heures du lundi au samedi ; une décision pour être en harmonie avec le côté français, a-t-elle précisé. Les commerces doivent aussi rester fermés le dimanche sauf les pharmacies, distributeurs de gaz, hôtels.

Une distance de 2 mètres entre les personnes doivent être respectée ; pas plus de 20 clients doivent être dans les établissements.

Liste des commerces pouvant rester ouverts

Côté français

La liste est valable pour la France entière.

– Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles

– Commerce d’équipements automobiles, commerce et réparation de motocycles et cycles

– Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles

Commerce de détail de produits surgelés

– Commerce d’alimentation générale

– Supérettes, supermarchés, hypermarchés

– Magasins multi-commerces

– Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé

– Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

– Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé

– Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé

– Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

– Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

– Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives

– Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

– Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé

– Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé

– Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

– Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé

– Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

– Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé

– Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé

– Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie

– Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés

– Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin,

– Hôtels et hébergement similaire, hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier

– Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier

– Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens, de machines et équipements agricoles, de machines et équipements pour la construction

– Activités des agences de placement de main-d’œuvre

– Activités des agences de travail temporaire

– Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques

– Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication

– Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques

– Réparation d’équipements de communication

– Blanchisserie-teinturerie (gros et détail)

– Services funéraires

– Activités financières et d’assurance

Côté hollandais

– Hôtels, chambres d’hôtes,

– Activités à la plaisance (yachting agent)

– Activités liées à la santé, uniquement les urgences pour les médecins et dentistes

– Pharmacies

– Stations-service et distributeurs de bouteilles de gaz

– Banques, assurances, notaires

– Magasins de bricolage

– Compagnies maritimes,

– Supermarchés, épiceries

– Restaurants (uniquement ventes à emporter)

– Boulangeries

– Services gouvernementaux

– Services funéraires

– Médias

– Ramassage des ordures ménagères

– Blanchisseries

– Transporteurs publics

Accès aux plages

Côté français

Vendredi 20 mars, un arrêté préfectoral a été pris pour interdire l’accès aux plages et piscines collectives (résidences, hôtels).

Côté hollandais

Samedi 21 mars, la Première ministre précise que les plages restaient accessibles côté hollandais et que les plagistes doivent respecter une distance de trois mètres pour poser les transats. Dimanche 22 mars au soir, elle révise la mesure : elle maintient à l’accès aux plages à la condition que les personnes respectent une distance de 1 ou 2 mètres entre elles et ne se rassemblent pas en groupe de plus de 5 personnes. Elle déclare aussi qu’il est interdit aux plagistes de placer des transats (Soualigapost.com)