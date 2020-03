Sint Maarten : Les commerces doivent fermer boutique aussi à 18 heures !

A l’issue de plusieurs réunions qui se sont tenues dimanche, la Première ministre a annoncé que les commerces fermeront à partir du lundi 23 mars à 18 h et non plus à 20 h en partie hollandaise.

Ils ne doivent ouvrir que du lundi au samedi. Sont concernés les épiceries, les pharmacies, stations-services, banques, services de santé, hôtels, restaurants, services public, transports en commun, magasin de bricolage, sociétés maritimes et de fret.

Silveria Jacobs rappelle qu’au sein des établissements accueillant le public, une distance de 1 à 2 mètres doit être respectée entre les personnes et que les rassemblements de plus de 20 personnes sont interdits. «Si ces mesures ne sont pas respectées, l’établissement sera fermé par les autorités avec effet immédiat », assure-t-elle.

A noter que durant les deux prochaines semaines ne seront autorisés à ouvrir le dimanche jusqu’à 18h que les stations-services, hôtels et pharmacies.