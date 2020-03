Aérien : Les vols Air Caraïbes annulés, ceux d’Air France maintenus

Les vols Air Caraïbes prévus aujourd’hui et demain au départ de Juliana sont annulés. “Nous ne pouvons rien garantir pour cette compagnie pour les jours à venir même si la préfecture est en négociation constante pour permettre la continuité territoriale”, indique la préfecture.

Les vols Air France prévus aujourd’hui et demain sont maintenus au départ de Juliana – direction Paris.

Les voyageurs souhaitant rentrer en métropole, pour des raisons familiales, de santé et professionnelles, sont invités à acheter un billet Air France et à se présenter aujourd’hui et demain à partir de 13h au comptoir Air France de l’aéroport de Juliana afin de demander à être placés en surbooking.

Pour pouvoir bénéficier du surbooking, il faut acheter un billet d’avion à des dates décalées à la semaine prochaine (n’importe laquelle). Si cette procédure n’est pas respectée, il ne sera pas possible de pratiquer le surbooking.

A noter que le comptoir Air France de Juliana ne peut pas vendre de billets d’avion, il convient d’acheter en amont par internet un nouveau billet.

La préfecture se tient à votre disposition au téléphone via le standard de la Préfecture de Guadeloupe et par mail à l’adresse : covid19pref@saint-barth-saint-martin.gouv.fr