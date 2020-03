Sint Maarten (Coronavirus) : Les résidents rentrés depuis le 13 mars doivent se signaler

Les passagers et leur famille doivent s’engager à rester chez eux pendant 14 jours.

Les personnes qui ont voyagé dans des pays fortement touchés par le coronavirus doivent remplir un formulaire qui leur est fourni par l’agent d’immigration ou les autorités sanitaires actuellement en poste à l’aéroport Juliana pour les informer de ce qu’elles doivent faire durant les 14 jours suivant leur retour. «Elles recevront une lettre que j’ai signée et signeront aussi un document prouvant qu’elles acceptent de réaliser le protocole nécessaire à domicile », a indiqué vendredi la Première ministre. Ces documents sont disponibles sur le site internet du gouvernement.

Les résidents qui sont déjà rentrés – précisément depuis le 13 mars – et qui n’ont pas été destinataires de ces documents doivent se signaler auprès du Collective Preventive Services (CPS) au 914 ou auprès de leur médecin de famille.

Les passagers qui doivent encore arriver ces jours-ci doivent remplir les formulaires qui leur seront remis par les agents d’immigration, document leur indiquant qu’ils doivent rester confiner pendant 14 jours.

Les passagers suspectés d’être porteurs du virus et leur famille doivent aussi signer un document d’isolement obligatoire dans lequel les règles et obligations d’isolement sont stipulées. Les passagers ayant voyagé à St Maarten à partir du vendredi 13 mars doivent télécharger ce document et se faire connaître auprès du CPS.