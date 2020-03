Coronavirus / À ce jour, le bilan reste inchangé : Saint-Martin : 2 cas confirmés dont 1 évacué vers la Guadeloupe Saint Barthélemy : 2 cas confirmés

A Saint-Martin, 1 patient est toujours hospitalisé et son état clinique reste stable. Le second patient a été évacué vers la Guadeloupe pour une prise en charge plus adaptée. Aucun de ces patients n’est en service de réanimation pour l’heure.

« Restons chez nous » pour aider nos professionnels de santé

Nous continuons à appeler à la plus grande bienveillance et à la solidarité de chacun afin d’appliquer et respecter les consignes nationales. La prise de conscience du confinement doit être immédiate, en responsabilité ;

L’ARS ouvre à partir de cet après-midi une plateforme de contact et d’orientation des patients symptomatiques COVID-19 pour faciliter le travail du centre 15 afin de préserver ses capacités de réponse aux situations d’urgence vitale. Le numéro à composer est le 05 90 99 14 74 de 8H à 18h 7 jours/7. La plateforme vise principalement à renseigner la population sur l’épidémie de Covid19, renforcer la coordination Ville-Hôpital, offrir une solution de télémédecine aux acteurs de santé afin de mieux suivre les patients tout en diminuant autant que possible les contacts Patient-Soignant, contribuer à diffuser les messages de prévention pour ralentir l’épidémie (confinement, mesures barrières). Cette plateforme est mise en place avec le concours de l’Assurance Maladie, les personnels de santé volontaires et la CRF.

Pourquoi le dépistage n’est pas systématique ?

Les médecins de l’ARS rappellent que le dépistage systématique pour la population entière n’apporterait pas de bénéfice pour les personnes qui ont des formes bénignes et mettrait en difficulté, par un afflux massif d’examens, le laboratoire provoquant potentiellement des retards de prise en charge pour les cas sévères. Seules les personnes hospitalisées avec des symptômes évocateurs, certaines personnes à risque et les professionnels indispensables à la continuité de service pourront faire l’objet d’un test.

En quoi consiste le dépistage ?

Il s’agit d’un test recherchant le virus dans les sécrétions respiratoires qui ne peut être réalisé que dans certains laboratoires spécialisés. Des prélèvements en ville pourront être faits par des médecins volontaires de manière contingentée afin d’évaluer le niveau de circulation parmi les personnes peu symptomatiques.

Le respect du confinement et des mesures barrières sont à ce jour les meilleurs moyens d’arrêter ce virus.