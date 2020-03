Faxinfo suspend sa publication papier…

… mais renforce les infos sur son site faxinfo.fr et sa page Facebook

Nous avons décidé à regret de suspendre la publication et la distribution de votre journal gratuit [à partir de lundi 23 mars 2020] pour une durée indéterminée.

L’incertitude sur la propagation du COVID-19 via les journaux imprimés nous a conduit à cette décision. Il y a aussi une raison économique qui est le report -bien compréhensif- des contrats publicitaires par nos clients mais celle-ci est passée au second plan dans notre décision.

Nous allons renforcer la diffusion d’informations sur notre site www.faxinfo.fr et notre page facebook Faxinfo Quotidien de Saint-Martin, et nous invitons nos fidèles lecteurs à les consulter régulièrement.

En ces moments difficiles une nouvelle fois, Faxinfo souhaite à tous ses lecteurs, annonceurs et à la population de Saint-Martin de garder le moral et la foi dans l’avenir et leur demande de rester prudents face à cette menace invisible que nous allons vaincre.

Bon courage à toutes et à tous.

Alain Haillant