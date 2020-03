Aérien : Quels sont encore les vols opérés ?

Des mesures de restrictions des vols commerciaux sont actuellement en cours sur les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Air France et Air Antilles

Les vols au départ de Juliana à Sint-Maarten et à destination de la métropole sont maintenus jusqu’à dimanche inclus. Les passagers déjà détenteurs d’un billet Air France à destination de la métropole pour un départ prévu ultérieurement et qui souhaitent avancer leur retour sont priés de se présenter tous les jours à 13 h à l’aéroport de Juliana pour être placés sur liste d attente. Les vols retours postérieurs à dimanche ne sont pour le moment pas garantis.

Certains vols Air Antilles au départ de Grand Case Espérance sont maintenus et disposent encore de places disponibles. Les voyageurs souhaitant se rendre en Guadeloupe peuvent contacter la compagnie aérienne pour l’achat de billets.

Attention : les liaisons avec les vols Air France au départ de Pointe à Pitre et à destination de Paris ne sont pas garanties.

Air Caraïbes

Les vols de vendredi et dimanche au départ de Juliana sont annulés.

Les retours en métropole via Pointe à Pitre au départ de l’aéroport de Grand-Case Espérance ne sont pas garantis. En effet, s’il reste possible de rallier Pointe à Pitre, la liaison long courrier de Pointe à Pitre jusqu’en métropole est complète jusqu’au 26 mars. Les voyageurs risquent donc de devoir être confinés plusieurs jours en Guadeloupe ou en Martinique. La compagnie conseille aux voyageurs qui ont de la famille à Saint-Martin de patienter dans l attente d une solution plus adaptée.

Planning des vols au départ de Grand-Case Espérance pour jeudi 19 et vendredi 20 mars 2020

Le jeudi 19 mars

1 vol Air Caraïbes à destination de Pointe-à-Pitre, départ à 17h45

1 vol Air Antilles à destination de Pointe-à-Pitre, départ à 17h50

Le vendredi 20 mars 2020

1 vol Air Caraïbes à destination de Pointe-à-Pitre, départ à 17h45

2 vols Air Antilles à destination de Pointe-à-Pitre, départ à 9h35 et à 17h50

le plan de vols des projets jours n’est pas encore établi.

Contacter la préfecture en cas de difficulté

Les voyageurs rencontrant des difficultés avec leurs billets d’avion peuvent se manifester auprès de la préfecture en envoyant un email comportant leurs noms, les détails de leurs billets d’avion, et leur numéro de téléphone.

Il est toutefois rappelé qu’il est de la responsabilité de chacun d’entrer en contact avec la compagnie aérienne concernée pour la gestion des billets d’avion et les conditions d’assurance.