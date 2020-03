Sint Maarten (Justice) : 18 ans de prison pour celui qui avait tiré et tué un touriste canadien

Ses complices ont été condamnés à quatre ans et vingt-quatre mois de prison.

Le procureur de Sint Maarten s’est dit «satisfait» du jugement rendu par le tribunal de première instance à l’encontre des individus qui avaient participé au vol à armée d’un touriste canadien. Pour rappel les faits s’étaient déroulés en début de soirée sur la plage à Beacon Hill le 5 juin 2019, la victime et sa fille se promenaient lorsqu’elles ont été violemment attaquées par trois individus. Lors de l’agression, le père a voulu protéger sa fille et a été grièvement blessé après avoir reçu une balle. Il est décédé quelques jours plus tard en Floride où il avait été évacué et hospitalisé.

L’enquête avait permis d’identifier l’implication de GMS, KHSR et JSE, respectivement âgé de 19, 20 et 17 ans. Les deux majeurs ont été jugés par le tribunal de première instance de Sint Maarten et le mineur par le tribunal des enfants.

GMS a été reconnu comme l’auteur du coup de feu mortel et condamné à une peine de dix-huit ans. KHSR a écopé de quatre ans de prison pour avoir fourni la voiture et l’arme à GMS alors qu’il savait que GMS avait l’intention de commettre un vol à main armée.

JSE qui n’avait que seize ans au moment des faits, a déposé et récupéré GMS pour qu’il puisse commettre le vol. Il a été condamné à vingt-quatre mois de prison dont quatorze assortis du sursis.