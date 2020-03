Les collèges et lycée ont mis en place des plans de continuité pédagogique

Chaque établissement scolaire de la partie scolaire a élaboré son plan de continuité pédagogique et l’a diffusé à l’ensemble de la communauté éducative.

«Ces plans de continuité pédagogique sont évolutifs. De nombreuses initiatives sont prises chaque jour et enrichissent chaque plan au fur et à mesure», indiquent les services de l’Education nationale qui ont consacré une page sur leur site rappelant ces plans et les autres informations à destination des parents.

Le plan de continuité pédagogique du LEGT Robert Weinum

Le plan de continuité pédagogique du collège Soualiga

Le plan de continuité pédagogique du collège de Quartier d’Orléans

Les familles disposent d’une adresse codiv-parent@ac-guadeloupe.fr et d’un numéro vert académique 0 800 800 453 pour les guider et répondre à leurs questions.

Pour rappel, les écoles et les établissements, seuls les personnels absolument nécessaires seront présents et seules les réunions indispensables pourront avoir lieu en respectant les gestes barrières. Les autres réunions doivent être reportées ou réalisées par audio ou visioconférence. Il s’agit notamment des conseils de classe, des conseils d’administration, des conseils d’école ainsi que les réunions nécessaires à l’organisation de la continuité pédagogique.

L’action des personnels de l’éducation nationale s’articule autour de deux impératifs :

l’accueil exceptionnel des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire que nous connaissons et qui n’ont pas d’autres solutions de garde. Pour organiser cet accueil, seuls les personnels volontaires devront, dans la mesure du possible, être mobilisés ;

la continuité pédagogique et administrative.

Contacter le service de l’éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (SENIDN) au téléphone, les jours ouvrés, de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 au 05 90 47 81 43 ou par mail à ce.9711281r@ac-guadeloupe.fr