Coronavirus COVID-19 : Mesures prises dans les établissements de santé et médico-sociaux des Iles du Nord

L’ensemble des mesures annoncées pour limiter la propagation du virus sont applicables aux Collectivités d’Outre-mer.

Dans ce contexte de gestion de la crise sanitaire, un certain nombre de mesures conservatoires ont été décidées par l’établissement afin de limiter au maximum les accès à l’hôpital en dehors des urgences soit liées au COVID 19 soit liées aux pathologies lourdes ou aux accidents.

L’objectif prioritaire est de permettre aux Centres Hospitaliers de Saint Martin et de Saint-Barthélemy d’être en capacité d’assurer leurs missions face à l’épidémie tout en préservant leurs capacités à accueillir les autres patients qui nécessiteraient des soins non reportables.

Afin de protéger les professionnels et les patients, des mesures de protection d’ordre général ont été activées dès le 17 mars à midi (contrôles des accès, régulation de l’accès au self, suppression des réunions internes non indispensables…)

En lien avec la Préfecture et le Rectorat, les enfants du personnel hospitalier continueront à être accueillis dans les écoles, collèges et lycées afin de permettre à leurs parents de poursuivre leurs missions.

Pour les mêmes raisons, en accord avec les Collectivités, des mesures de garde s’organisent pour les enfants de moins 3 ans.

Les consignes

Durant toute la période du confinement national et territorial de l’épidémie : POUR LES VISITEURS

Interdiction de visite aux patients hospitalisés à l’exception de :

Pour les services adultes dans le cas où le pronostic vital est engagé et après avis médical, les visites sont limitées à un parent à la fois,

Pour les services accueillant des enfants et après avis médical, les visites sont limitées à un parent à la fois par enfant,

Les visites autorisées auront lieu uniquement de 16h à 19h

POUR LES PATIENTS

Les urgences continuent à être assurées, cependant compte-tenu du contexte, un poste médical avancé filtrera l’accès.

Si vous avez seulement besoin d’une consultation ou un avis médical, téléphonez avant de venir au service des consultations externes aux numéros suivants : 05.90.52.26.07 ou 05.90.26.08

Dans ce contexte, la Direction de l’hôpital demande aux visiteurs et aux familles de respecter strictement les consignes et de se rendre à l’Hôpital que si nécessaire.

Respecter les mesures barrière :

– Rester chez vous,

– Lavez-vous régulièrement les mains,

– Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir,

– Utiliser des mouchoirs à usager unique et jeter les

– Saluer sans serrer la main et sans vous embrasser.

Si vous avez des symptômes (toux, fièvre) :

– appeler votre médecin traitant,

– rester à votre domicile et s’isoler

Si vous toussez, avez de la fièvre, vous avez du mal à respirer et/ou vous avez un malaise :

– Appeler le 15

Pour plus d’information concernant le coronavirus et le CODIV 19, vous pouvez appeler le numéro vert 0800 130 000

La Direction remercie l’ensemble des personnels hospitaliers pour leur mobilisation exemplaire et leur travail remarquable.