INFO : Organisation de la Collectivité de Saint-Martin dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus COVID-19 instaurées sur le territoire

Le Président de la République, dans son allocution du 16 mars 2020, a annoncé la mise en application de mesures de restriction des déplacements afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Par conséquent, la Collectivité adapte son organisation pour la protection des agents territoriaux et celle du public.

L’ensemble des services de la Collectivité et les structures recevant du public sont désormais fermés au public depuis hier mardi 17 mars 2020 à midi et ce jusqu’à nouvel ordre à l’exception de certains services prioritaires dans ce contexte de crise pour lesquels une permanence téléphonique est mise en place afin d’assurer la continuité du service public et répondre aux besoins urgents.

Permanence téléphonique de l’hôtel de la Collectivité, du lundi au vendredi de 8h00 à 15h00 : 05 90 87 50 04

Permanences dans les services :

– Direction des services à la population : Etat Civil (naissance et décès) : 05 90 87 61 80 de 8 heures à 15 heures, du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 11h.

– Services techniques : 05 90 87 50 53

Les services techniques seront mobilisés pour toute intervention urgence dans les bâtiments publics ou sur l’espace public.

– Services de la délégation « Solidarité et Familles » (personnes âgées, personnes en situation de handicap, enfance et famille) : 05.90.29.13.10

L’astreinte sociale répondra sur les situations urgentes.

– Les Maisons de services au public (MSAP) assureront une permanence téléphonique de 9h à 12h du lundi au vendredi :

MSAP de Quartier d’Orléans : 0690 66 33 66

MSAP de Sandy Ground : 0690 66 88 66

– La Police territoriale restera ouverte à ses heures habituelles : 07h00 à 14h00 et 13h00 à 20h00 et joignable au 05-90-29-56-21 ou 05-90-29-56-23.

– Délégation développement économique : 06.90.66.10.96 et mail : dev.eco@com-saint-martin.fr