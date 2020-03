COVID-19 : Les déplacements sont réglementés depuis hier midi à Saint-Martin et à St-Barth

Lundi soir, le Président de la République a annoncé des mesures renforcées pour éviter la propagation du virus Covid-19 et sauver des vies. Jusqu’au 31 mars 2020, les déplacements sont interdits également à Saint-Martin et Saint-Barthélemy sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d’être muni d’une attestation dérogatoire personnelle :

– Se rendre sur son lieu de travail si le télétravail n’est pas possible ;

– Faire des achats de première nécessité dans les commerces de proximités autorisés à rester ouverts ;

– se rendre chez son médecin ;

– Se déplacer pour la garde des enfants ou pour aider les personnes vulnérables à la stricte condition de respecter les gestes barrière ;

– Prendre l’air, notamment avec ses enfants, uniquement à titre individuel et autour du domicile sans aucun rassemblement.

L’attestation dérogatoire personnelle est à remplir directement par l’individu qui souhaite sortir. Elle est téléchargeable sur le site internet et la page Facebook de la Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Les personnes ne disposant pas d’une imprimante peuvent recopier à la main cette attestation. Ce document dérogatoire est à remplir à nouvelle chaque sortie. Le non-respect de ces règles est actuellement puni d’une amende de 38 €.

Rappel des gestes barrière :

• se laver les mains régulièrement

• tousser et éternuer dans son coude

• utiliser des mouchoirs à usage unique

• saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades

• appeler le 15 si symptômes et rester chez soi

• porter un masque si l’on est malade