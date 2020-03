Dernière minute (Coronavirus) : Les restaurants et bars de SXM obligés de fermer !

En attendant d’en savoir davantage aujourd’hui sur les mesures concrètes prises par la représentante de l’Etat pour les Iles du Nord, les restaurants et bars de Saint-Martin ont été dans l’obligation de fermer leurs portes hier soir lundi, à partir de minuit, et ce jusqu’à nouvel ordre. Pour le reste, c’est le flou le plus total…

Le couperet, redouté par tous les établissements de restauration et bars de Saint-Martin, est tombé hier en plein service. Nul ne se doutait encore qu’ils devraient baisser le rideau dès minuit. Pour une durée indéterminée. Tout le monde avoue avoir été pris de court.

En revanche, les hôtels restent ouverts, les services de room service sont aussi autorisés, a indiqué la préfète.

La vente à emporter n’est toujours pas interdite.

Côté Dutch Side, le gouvernement de Sint Maarten devait se prononcer hier soir pour annoncer s’il suivait ou non les mesures du gouvernement français, qui lui ont été exposées hier dans l’après-midi par les services de la Préfecture lors d’une réunion organisée à Philipsburg. _AF

Selon l’arrêté du 15 mars 2020, doivent rester fermer jusqu’au 15 avril 2020 les commerces et lieux accueillant du public suivant :

• Salles d’auditions, de conférences de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;

• Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes (sauf exception)

• Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “room service” des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;

• Salles de danse et salles de jeux ;

• Bibliothèques, centres de documentation ;

• Salles d’expositions ;

• Etablissements sportifs couverts ;

• Musées ;

• Chapiteaux, tentes et structures ;

• Etablissements de plein air ;

• Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf exception

Liste des commerces de détail pouvant rester ouverts :

• Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles

• Commerce d’équipements automobiles

• Commerce et réparation de motocycles et cycles

• Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles

• Commerce de détail de produits surgelés

• Commerce d’alimentation générale

• Supérettes

• Supermarchés

• Magasins multi-commerces

• Hypermarchés

• Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé

• Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

• Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé

• Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé

• Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

• Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

• Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives

• Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

• Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé

• Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé

• Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

• Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé

• Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

• Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé

• Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé

• Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie

• Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés

• Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.

• Hôtels et hébergement similaire

• Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier

• Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier

• Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens

• Location et location-bail de machines et équipements agricoles

• Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

• Activités des agences de placement de main-d’œuvre

• Activités des agences de travail temporaire

• Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques

• Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication

• Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques

• Réparation d’équipements de communication

• Blanchisserie-teinturerie

• Blanchisserie-teinturerie de gros

• Blanchisserie-teinturerie de détail

• Services funéraires

• Activités financières et d’assurance