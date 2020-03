Education : Tous les établissements scolaires et crèches de SXM fermés ce lundi 16 mars, et ce jusqu’à nouvel ordre

Comme on pouvait s’y attendre, les crèches, les écoles maternelles et primaires, les collèges et les lycées de Saint-Martin sont donc fermés ce lundi 16 mars 2020, et ce jusqu’à nouvel ordre, a annoncé hier midi la Préfecture dans un communiqué.

Au cours des dernières heures, Monsieur le Président de la République, et Monsieur le Premier Ministre ont annoncé des mesures exceptionnelles pour éviter la propagation du virus Covid-19. Ces mesures vont encore évoluer au jour le jour.

Une visio conférence a réuni hier matin, sous la présidence de Madame la Ministre des Outre-Mer, le Ministère des Outre-Mer, la Direction Générale des Outre-Mer, le Cabinet de Monsieur le Premier Ministre et l’ensemble des préfets ultramarins.

Il a été demandé aux trois territoires dont les écoles étaient restées ouvertes selon le principe de différenciation (Saint-Pierre et Miquelon, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) de fermer les établissements scolaires.

Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont fermés à partir de ce lundi 16 mars 2020, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Les établissements scolaires sont mobilisés pour assurer la continuité administrative et pédagogique. Une attention particulière sera portée à l’accueil des enfants des personnes indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

La Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin communiquera sur les autres mesures qui seront à mettre en œuvre dans les prochains jours, notamment concernant les modalités d’application dans les Outre-mer de l’arrêté du 14 mars 2020. _AF