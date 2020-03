Dernière minute : Le « Parcours du Cœur » prévu ce samedi 14 mars aux Jardins de Bellevue annulé !

Dans le cadre de la propagation du coronavirus, et compte tenu de la fragilité des personnes à risque face à une potentielle exposition, la Fédération Française de Cardiologie a pris hier la décision d’annuler l’ensemble des Parcours du Cœur grand public, et scolaires.

C’est pourquoi le « Parcours du Cœur » de Saint Martin prévu ce samedi 14 mars aux jardins de Bellevue est annulé.

Nous sommes conscients de l’importance de cette manifestation et de l’investissement que cela a demandé. Cependant, la situation nous appelle à la plus grande prudence vis-à-vis des personnes les plus fragiles. _AF