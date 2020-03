FINANCES / Budget 2020 de la COM : quelles sont les recettes de fonctionnement

Selon le taux de recouvrement de 2019, les recettes issues de la fiscalité directe, des impôts et taxes doivent continuer de progresser en 2020 pour dépasser les 117 millions d’euros. Une hausse de 35 % est estimée (+ 30,8 M€).

Par contre dans cette section, le président de la COM n’a pas souhaité inscrire les dotations de l’Etat prévues dans le cadre du protocole d’accompagnement de la COM par l’Etat signé en novembre 2017. Pour mémoire, il avait inscrit les 75 millions sur la base de l’engagement non révisé de l’Etat et n’a reçu que 25 millions. Seuls 19 millions figurent dans ce budget primitif. (soualigapost.com)