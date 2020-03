Coronavius : que veut dire un cas guéri ?

L’agence régionale de santé (ARS) a annoncé avant-hier que l’un des deux parents contaminés par le coronavirus avait guéri. Deux tests ont été réalisés sur les deux personnes et pour l’une d’entre elles, les deux tests se sont révélés négatifs. Elle est donc autorisée à sortir de la zone d’isolement dans laquelle elle avait été placée le 8 mars. Elle est considérée comme guérie. Autrement dit qu’elle n’est plus porteuse du virus et contagieuse.

Cela signifie-t-elle qu’elle est immunisée ? «Il n’y a aucune preuve jusqu’à présent indiquant qu’une personne guérie ne peut pas être infectée deux fois», a déclaré hier Jérôme Salomon, le directeur de la Santé, lors d’une conférence de presse. Mais cela ne s’est pas encore produit. Il existe quelques personnes qui ont recontracté le virus, mais il semblerait que le diagnostic ait été mal fait, du moins qu’il ait été incomplet, a complété le directeur de la Santé.

A ce jour, il y a toujours un cas confirmé à Saint-Barthélemy et un cas à Saint-Martin qui est toujours en quarantaine au centre hospitalier Louis-Constant Fleming.

L’établissement a été aménagé lorsque le virus a commencé à se propager en France en février. Une unité a été complètement isolée. La capacité d’accueil est de huit lits, a indiqué la semaine dernière la directrice de l’ARS Guadeloupe. Ils seront réservés aux cas les plus graves. Certains patients pourront aussi être mis en isolement chez eux. «S’il devait y avoir beaucoup de cas, on mettra en place une équipe médicale mobile pour visiter les patients », a précisé la directrice. (soualigapost.com)