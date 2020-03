Des nouveaux livres sur la faune locale disponibles à l’Amuseum Naturalis

Les amoureux de la nature de l’île peuvent se réjouir ! En effet, dix livres différents sur la faune locale sont maintenant disponibles à l’Amuseum Naturalis, dont huit en anglais et deux en français. Tous les ouvrages sont illustrés d’images aux couleurs vives et de belles histoires sur la nature unique de l’île. Ils sont publiés par l’association Les Fruits de Mer.

« La dernière édition de notre guide de la faune était totalement épuisée. C’est donc formidable de l’avoir à nouveau disponible – plus un tas d’autres beaux livres ! » souligne l’auteur Mark Yokoyama. « La plupart d’entre eux sont disponibles en version imprimée pour la première fois, et c’est vraiment agréable de s’asseoir et de parcourir les pages. Nous sommes particulièrement heureux d’avoir l’édition française tant attendue du guide de la faune de Saint- Martin! »

L’action de publier la première édition française du Guide Incomplet de la Faune Sauvage de Saint-Martin a été soutenue par l’AFB (Agence Française pour la Biodiversité) pour le Centre de ressource Te Me Um et ses membres. Le projet a financé la traduction française par Amandine Vaslet et l’impression de 200 exemplaires pour les écoles. Les enseignants qui souhaitent un exemplaire gratuit pour leur salle de classe peuvent le récupérer à l’Amuseum Naturalis.

Des exemplaires des versions françaises et anglaises du guide de la faune sont également disponibles pour les enseignants de Quartier d’Orléans, grâce au projet Quartier + Musée financé par CGET et la Collectivité de Saint-Martin dans le cadre du programme Politique de la Ville. Les enseignants de Quartier d’Orléans sont encouragés à passer à l’Amuseum pour récupérer leurs exemplaires.

Pour le grand public, des livres sont disponibles à l’achat à l’Amuseum Naturalis à The Old House pour 10 $ à 20 $. Ils sont également disponibles sur Amazon pour ceux qui ne sont pas sur l’île. Comme toujours, les versions numériques peuvent être téléchargées gratuitement sur lesfruitsdemer.com.

D’avance, bonne lecture à tous ! _AF