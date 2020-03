Musique : La foule des grands soirs aux concerts de La Heineken Regatta !

La fête a battu son plein durant quatre jours à l’occasion des nombreux concerts organisés à Port de Plaisance dans le cadre de la 40ème édition de la Heineken Regatta.

Du reggae, calypso, soca, en passant par le hip-hop, jazz et rap, tous les styles de musique étaient représentés au plus grand bonheur des milliers de spectateurs présents tout au long des quatre jours de fête.

De nombreux artistes se sont succédé sur la méga scène installée au Regatta Village. On pense à MC GEE MONEY/ HOST DJ: DJ Prince, Funtopia, Betti V (jazz, soul) Asher Otto & Itchy Feet, King Rumer & De Ban – Kenyo Baly (soca), MC GEE MONEY/HOST DJ: Mixmaster Pauly, Youthwaves Band, Tesselated (dancehall, reggae), Inner Circle sans oublier MC GEE MONEY/ Host DJ: Cutcreator DJ Outcast, Tanya Michelle & What The Funk (Funk) et bien sûr le rappeur américain FLO RIDA qui a déchaîné les foules dimanche soir lors du concert de clôture. _AF