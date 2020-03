THEATRE : « Les bananes gèlent à partir de +3° », la nouvelle pièce des Apatrides

C’est devant une salle comble vendredi que la troupe Les Apatrides a présenté sa nouvelle pièce, Les bananes gèlent à partir de +3°.

La scène du théâtre de La Chapelle a été transformée en cuisine. C’est en effet au cœur de ce lieu privilégié de la ménagère qu’Audrey Duputié invite le public à suivre les histoires de trois femmes interprétées par Marina Cohen, Aurélie Dubuis et Georgina Cornely.

De confidences en confidences, elles se donnent la réplique sans un temps mort pendant près de quatre-vingt-dix minutes avec à la technique Erwan Trotel.

Le dénouement pourrait bien vous étonner, suspens. Et vous que feriez-vous ?

Retrouvez « Les bananes gèlent à partir de +3° » les vendredis 13 et 20 mars et samedis 14 et 21 mars à 19h30. (soualigapost.com)