Course « La Saint-Martinoise » : Toujours autant dynamiques les filles !

La Saint-Martinoise 2020, c’est fini ! L’événement organisé par l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin, et dont c’était la 8ème édition, a réuni 172 inscrites et 158 partantes. Une participation en baisse par rapport aux années précédentes, mais la bonne humeur était au rendez-vous encore cette année.

Tamilla Chance, jeune saint-martinoise finaliste de The Voice kids, et ancienne athlète du club, était la marraine cette année. Cette 8ème édition, organisée à l’occasion de la Journée Internationale des Droits de la Femme a su, une fois de plus, réunir la gent féminine autour d’une activité sportive car après la course et la marche, l’ambiance était plus festive avec une animation Zumba et la tombola tant attendue.

Les résultats :

Course individuelle

• Catégorie Ladies

(année de naissance 1980 et moins)

1 Lancien Paul Murielle 21’22»

2 Maniez Nathalie 22’20»

3 Mainhardt Marie Laure 24’19»

• Catégorie Misses (à partir de 1981)

1 Triballier Leroux Morgan 20’23»

2 Verdonck Céline 21’22»

3 Briggs Jacquelyn 24’05»

Marche

• Catégorie Ladies

1 Barthélemy Svetlana 34’03»

2 Patrice Lynn 37’27»

3 Cockd Lynette 38’29»

• Catégorie Misses

1 Moutoucarpin Johanna 42’31»

2 Ndiaye Maly 43’17»

3 Sudre Emmanuella 44’27»

Mère fille

1 Équipe ANAE

Doranges Agnès 22’09»

Doranges Anaë 22’37»

2 Équipe CAMEPPELETTE

Victoria Stéphanie 24’52»

Camepelle Maëva 26’50»

3 Équipe CLA-MAYA

Tayale Maïa 26’42»

Boeuf Clarisse 35’44»

L’ASCSM tient à remercier tous les bénévoles qui ont assuré la sécurité, les inscriptions et l’organisation générale.

Merci aussi aux sponsors car sans eux, une telle manifestation ne serait pas possible.

Rendez-vous l’année prochaine pour l’édition 2021, mais mesdames, continuez sur votre lancée et n’hésitez pas à vous inscrire pour les Foulées du 14 Juillet !

Le rendez-vous est pris. En attendant, félicitations aux nombreuses participantes qui ont égayé le temps d’une journée le Front de Mer de Marigot et ses alentours. Bravo les filles ! _AF