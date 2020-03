Mardis de Grand-Case : Les femmes mises à l’honneur

Ce mardi 10 mars est un moment particulier dans le calendrier festif des Mardis de Grand Case. En effet, fidèle à son engagement d’offrir chaque mardi soir, pour cette édition 2020, une parade thématique avec ses costumes, ses couleurs et bien sûr, un émerveillement différent, les Mardis de Grand Case ont décidé de mettre les femmes à l’honneur, en organisant la « Women Celebration Parade ».

Une soirée particulière donc, avec une parade emmenée, comme chaque mardi, et bien plus légitiment ce soir-là, par la troupe Dazzling Diva et ses magnifiques danseuses toutes de noir et blanc vêtues, et accompagnée, cette fois, par les musiciens du groupe Soualiga Brass Band pour assurer le spectacle et animer la rue en y apportant plus de rythme, de féérie et bien sûr, de beauté. Car tel est le thème de cette soirée… La beauté. La beauté des femmes, mais aussi la place qu’ont les femmes à St Martin, comme le rappelle si bien Chantal Vernusse, organisatrice de l’événement : « Cette année, nous avons, en effet, décidé de thématiser nos parades en nous servant, aussi, des événements calendaires de l’année. Comme, par exemple, la Love parade qui a précédé le 14 février… ou la Journée Internationale des droits de la Femme qui est une très belle occasion de mettre les femmes en avant ! Les femmes en général, mais aussi celles de St Martin. Car comme vous le savez, les femmes ont une place très importante dans la culture antillaise et caribéenne. Nous voulions également mettre à l’honneur toutes ces femmes qui font St Martin, dans le domaine économique, social, artistique ou encore caritatif… les femmes d’affaires et bien sûr, les femmes à la maison ! En résumé, toutes les femmes ! Alors… Pour toutes ces raisons, il nous paraissait évident d’utiliser La Journée Internationale des droits de la Femme pour leur rendre hommage. Bien que, vous l’aurez remarqué, chaque parade met, quelque part, la femme à l’honneur. » Une parade à laquelle s’est associé Dauphin Télécom, partenaire de l’événement, qui tenait à marquer, par sa présence, son implication dans cette journée importante, comme le souligne Eve Riboud, Directrice Générale de Dauphin Telecom « Dauphin Telecom soutient la parade blanche ce mardi 10 mars à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme. Le défilé revêtira donc la couleur blanche pour accompagner cette célébration et lutter notamment contre les inégalités homme et femme ».