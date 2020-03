CCISM / Bush Tea Networking : tout savoir sur la défiscalisation

La CCI Saint-Martin organise son prochain BUSH TEA NETWORKING en collaboration avec le cabinet INTER INVEST OUTRE MER le vendredi 13 mars prochain de 10h à 12heures, à la Maison des Entreprises sous le thème « La Défiscalisation».

Le groupe Inter Invest outremer, cabinet de défiscalisation industrielle installé à St Martin depuis plus de 10 ans accompagne les PME et artisans dans l’achat d’équipement et matériel neufs par le biais d’une aide fiscale.

Grâce à des solutions de financements adaptés et simplifiés, les secteurs éligibles : tourisme, hôtellerie, transport, BTP, industrie, peuvent ainsi se développer plus facilement.

Lors de cette séance la procédure de défiscalisation sera présentée par Elodie Claret chargée d’affaires Saint-Martin et Coralie Simonnet Keller responsable de l’agence Guadeloupe.

Une inscription au préalable est recommandée : https://www.ccism.fr/bookings-checkout/la-d%C3%A9fiscalisation-1/book