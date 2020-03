Sortie culturelle : Visite contée de l’îlet Tintamarre avec l’ACS ZEPIN

Le samedi 14 mars prochain, l’association ACS ZEPIN (Association culturelle et sportive zone éducation prioritaire îles du Nord) organise une sortie à Tintamarre. Ainsi, l’association poursuit ses activités culturelles en mettant en place une visite contée de l’îlet Tintamarre.

Cette visite contée aura lieu le samedi 14 mars et la participation a été fixée à 50 euros pour les non-adhérents et à 40 euros pour les adhérents. Le montant de cette participation comprend ; le transfert, la visite guidée, l’apéritif, le déjeuner, les boissons et la contribution au quizz.

C’est avec ce genre d’action que l’ACS ZEPIN parvient à soutenir des projets pédagogiques dans les écoles et les collèges de Saint-Martin.

La réservation est obligatoire et doit se faire au plus tard le 12 mars, en appelant le 0690 36 96 20 ou le 0690 35 83 46 ou par mail à l’adresse asc.zepin@gmail.com.